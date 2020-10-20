印度軍方發表聲明表示，1名中共軍人在拉達克(Ladakh)東部的德姆喬克地區(Demchok)被印方扣留，不過印度將會在辦完相關手續後，將他遣回大陸控制線。

半島電視台報導，從6月份以來，印度與中國大陸的守軍在拉達克的爭議區發生致命衝突之後，曾經有數千名士兵往此處集結，各類大型武器也在附近戒備，戰機與直升機的巡邏次數也明顯增加。

在先前的消息，印度似乎是損失比較大的一方，不過印度軍在周一的一份聲明中說，他們不久前在德姆喬克地區抓獲了一名中共士兵，可以說是雙方衝突以來，印方逮獲的俘擄。

聲明說：「印方提供這名士兵包括氧氣、食物和保暖衣物在內的醫療援助，以保護他免受極端海拔與惡劣氣候造成的身體不利影響。」

俄國衛星網報導，《環球時報》總編胡錫進在19日發微博稱，1名軍人被印度扣留，很可能是迷路所致，雙方正在就此事溝通。

胡錫進在微博上發文稱：「據老胡緊急瞭解，確有一名中國(大陸)軍人被印方扣留，但是事情並不複雜，很可能就是迷路所致。中印正在就此事溝通，印方的態度比較積極。」

(中時新聞網)