中天新聞台執照年底到期須換照，NCC史無前例先辦聽證會，引發外界揣測行政部門不當介入。對此，過去曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的「最美主持人」李明璇直言，台灣不能只有一種「為執政者造神」的聲音，她還呼籲台灣應該學習美國的新聞自由，而非效法北韓的集權控制。

李明璇19日深夜在臉書上發文表示，「台灣不能只有一種『為執政者造神』的聲音」，並指出，她觀察日前館長陳之漢在臉書上調查大眾對中天關台的動態時發現，留言處並沒有出現往常一片倒的支持，反而出現了眾多立場不同的言論。

李明璇指出，她也發現大家關心的是NCC必須要公正、應當對每一家媒體都秉持一樣的標準，更關心台灣能否享有「真正的言論自由」。

李明璇更直言，中天絕對是一家被執政者恨之入骨的媒體，因為它在「監督執政者」上不遺餘力，「如果中天被關台，就代表往後新聞的論述只能跟著民進黨走，否則必除之！間接造成台灣的媒體都得迎合政府，直接扼殺了台灣引以為傲的民主與自由！」

李明璇強調，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，這才是民主，否則就是極權。並指出，中天有政治立場，但其他媒體在政治上有各自的立場，就如同每個人都有自己看事情的角度，都屬於言論自由與思想自由，在民主社會裡應當要尊重。

李明璇還以美國為例，指雖然美國媒體立場各異，但執政者也沒有主張要關閉電視台，美國對於新聞自由的保護，也包含那些發反對川普的媒體。她也感嘆，「台灣不好好學習美國對新聞自由的態度，跑去學北韓對媒體嚴厲操控的極權行為，做什麼？」

李明璇質疑，「難道民進黨也跟獨裁國家一樣為了鞏固政權嗎？我們要讓執政者知道人民討厭假民主，更恐懼台灣民主自由的淪喪！」

網友們也留言回應，「支持中天，反一言堂」、「台灣不能只有一種聲音，大家加油」、「對， 言論自由不能只有一種聲音」。

(中時新聞網)