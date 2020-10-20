接觸過染疫者 法第一夫人將隔離7天 02:552020/10/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）因接觸過驗出2019冠狀病毒疾病（COVID－19）陽性反應的患者，而將自我隔離7天。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國BFMT電視台網站報導，第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）因接觸過驗出2019冠狀病毒疾病（COVID－19）陽性反應的患者，而將自我隔離7天。 報導中並說，碧姬．馬克宏是在本月15日接觸感染者，但她並無症狀。（譯者：張佑之）1091020 (中央社) #接觸 #隔離 #馬克 #報導 #夫人 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 伊凡卡獻上祝福 川普小女兒生日慘變惡夢 - 國際 世衛官員公開讚 台灣為亞洲防疫成功範例！即使成功後也並未放鬆 - 國際 - 中央社 500萬年薪養不起6兒女 英首相爆明年春將請辭 - 國際 陸買糧 美媒稱有助川普逆轉勝 - 國際大事 - 中國時報 川普難連任？BBC大膽預測「5勝選原因」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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