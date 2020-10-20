法國BFMT電視台網站報導，第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）因接觸過驗出2019冠狀病毒疾病（COVID－19）陽性反應的患者，而將自我隔離7天。

報導中並說，碧姬．馬克宏是在本月15日接觸感染者，但她並無症狀。（譯者：張佑之）1091020

(中央社)