前高雄市長韓國瑜卸任後，回到雲林沉潛耕耘，但短短一年半的任內政績，讓不少高雄人相當懷念，無黨籍高雄市內門區瑞山里里長謝振城近日拍片，對里內一條交通要道，過去逢雨都會淹水，後來在韓市長任內規畫動工，改善排水系統、調高路高，終於減少淹水頻率了。

韓國瑜沒忘記承諾！高雄里長感動：終於完成了。圖為 高雄市內門區一條交通要道，經市府工務團隊整治完成，大幅減少淹水頻率。(圖/翻攝自 無黨籍高雄市內門區瑞山里里長謝振城Youtube頻道)

在挺韓民眾口中有「石頭里長」之稱的謝振城，近日PO出一支短片，提到本月初6日巡視里內交通要道，發現道路旁的溪，原先碰到下雨就常淹大水，淹沒道路，漲到整條路滿滿黃流，且汽車行駛也常開不過去，容易拋錨，甚至發生過里民看路不通，車停外面，涉水而過的事情，就算沒淹水雨後道路就充滿泥濘，進而影響住家安危。

無黨籍高雄市內門區瑞山里里長謝振城Youtube實拍影片。

有鑑於高雄部分地區碰到豪雨就淹水，韓國瑜在任內下令整治道路排水系統、清淤下水道，里長透露，該路段經建設擋土牆、改善排水設施，在鋪完柏油完工後，已大幅減少淹水頻率，里長也在影片提到，感謝前任市府團隊給市民一條平安回家的路。

該Youtube影片短短10多天，就吸引逾30萬人次觀看，1千多則留言。許多網友感嘆，「看完影片覺得好難過，一個認真負責的政治家與願意為人民服務的團隊，就這樣被趕下台」、「真正苦民所苦，看到人民的需求的郝團隊」、「有人認真做事不畏人言，大家心中很清楚」、「什麼叫做平凡中的偉大，這就是」。

高雄市內門區里長Youtube頻道。

(中時新聞網)