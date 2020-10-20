台北地檢署偵辦新北市知名連鎖中醫明師中醫診所涉嫌集體逃漏稅案，今日凌晨將明師中醫診所集團創辦人兼醫師李一宏移送北檢複訊。檢察官複訊後，諭令李一宏200萬、李的胞弟李一行等6名醫師各100萬交保。

知名連鎖中醫「明師中醫」，曾因被控詐領健保費遭查辦，但檢調又查出，明師中醫集團7年來短報自費減重醫療收入逾5億元，至少逃漏稅數千萬元，台北地檢署昨日指揮新北市調查處兵分15路搜索明師中醫集團創辦人李一宏、永和、中和、永貞、土城4處診所，約談李一宏及4診所負責醫師共7名涉嫌人。

檢調約談的7人，包括李一宏、永和診所前後任負責人黃明順、范姜育旻、永貞診所前後任負責人江彥明、鄭清河、土城 診所負責人李一行、中和診所負責人劉恩劭。

明師中醫診所集團為李一宏於1985年創立，目前共有永和、中和、永貞、土城等4家大型聯合診所。刑事局2013年獲報，指李一宏自2010年起指示員工編排所謂的「功課表」，要求診所櫃檯人員，在編排好醫師、就診日期、病患姓名等資料後，向員工及其親友173人收取健保卡，詐領健保費193萬元，當時被稱最大宗詐領健保案。李一宏因此被判刑1年6月確定。

檢調接獲檢舉，指李一宏的明師中醫診所集團，自2013年至今年間止，短報自費減重的醫療收入至少5億元，涉嫌逃漏稅捐，檢調初估，逃漏稅金額數千萬元，涉嫌違反《商業會計法》、《稅捐稽徵法》及偽造文書罪，詳細逃稅金額仍在計算中。

檢調發現，明師集團短報醫療收入手法，包括報勵醫師在門診時推介「自費減重可轉讓療程券」，一張券為900元，十張折價為7700元，或可埋針15針，另由醫師推介自費減重藥品，事後刻意漏報；民眾在櫃台付錢後，診所指示櫃台會計分別以電腦系統、筆記分式，將健保給付和自費部分分為「內外帳」記帳，自費項目都記錄在私帳內，藉此隱匿醫療所得，7年來超過5億元，未向國稅局申報，逃漏稅捐。

(中時 )