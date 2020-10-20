中天新聞台執照年底到期面臨換照，國家通訊傳播委員會(NCC)史無前例將在10月26日舉辦聽證會，前高雄市長韓國瑜19日發文力挺中天，喊話若中天關門，台灣民主也將關門。對此，港媒分析，若民進黨政府真因中天挺韓國瑜，而成為關台理由，恐難杜悠悠之口。

港媒《中評社》20日發文分析指出，中天換照影響的可能不僅只是媒體圈版圖變動，更牽動藍綠政治權力攻防與民進黨派系消長，分析並指出，若中天未通過NCC換照審查，空出的頻道「目前傳出有2間傳媒有意爭取，且這2間傳媒，各自都有政黨派系及有力人士力挺，對於往後在政壇的媒體關係及新聞能見度，都有不小的影響」。

事實上，此次換照審查的2位主持人兼委員林麗雲與王維菁，過往皆有鮮明的「反旺中」立場，如今卻擔綱審查中天換照的要務，最後處理結果會如何，值得大家思考。

《中評社》並總結指出，現在最關鍵的就是，民進黨如何評估其政治效應，中天若關台，深綠基本教義派、獨派也許會拍手叫好，但過去支持新聞自由、獨立的淺綠支持者，卻未必能接受。2020總統大選中天挺韓是事實，但也有不少媒體力挺民進黨，「若因為大選支持特定候選人就成為關台理由，恐難杜悠悠之口」。且韓國瑜此刻公開站出來表態，若民進黨政府真關掉中天，韓藉此號召成為再起之勢，甚至影響2024，都應審慎評估。

而對於中天恐面臨關台，前總統馬英九17日在臉書發文呼籲，「如果中天真的被撤照，台灣的言論自由又由誰來撐？所被侵蝕的不只言論自由的邊界，而是言論自由的核心」，奉勸民進黨政府趕快懸崖勒馬。

前總統陳水扁14日也在臉書喊話表示，「台灣不能只有一種聲音，政府可以更迭，但新聞自由是民主價值，他不希望威權政府箝制新聞自由、打壓言論自由歷史重演，這也是他不變的理念和信仰」。

前高雄市長韓國瑜19日更在臉書表態，「無論你喜不喜歡看中天，現在都是你站出來捍衛中天的時候，因為你捍衛的不是這一家電視臺，而是屬於你我的言論自由、屬於臺灣的新聞自由」，他說，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，這才是民主的真正表現。

(中時新聞網)