近期大陸壽險公司開始備戰2021年，各招聘網站已貼上高薪招聘資訊，但具體收入待遇上，由北京大學滙豐商學院風險管理與保險研究中心和保險行銷集團保險資訊研究發展中心聯合發佈的《2020中國保險仲介市場生態白皮書》指出，實際僅有31.04％的受訪者月收入超過1萬元（民人民幣，下同），並有68.96％的受訪者月入不到1萬元，其中更有超過4成月入不足6000元。

根據大陸《證券時報》報導，大陸保險業務員數量從2014年以來快速增長，在2019年突破900萬大關、達到912萬人，讓保險業務員已成為大陸各金融子行業中從業人數最多的族群。

據《白皮書》內容指出，整體來看約40％的受訪保險業務員，1年完成保單數為12至24件，換算約平均每個月出1到2單的占比最大。而業務員每月收入的主體區間集中於3000至6000元、約占31％；月收入2萬元以上的占比12.22％，比去年提升2.6個百分點，月收入5萬元以上的也提升0.3個百分點，來到占比1.72％。

(旺報 )