據新浪財經引述中國理財網公開資料整理顯示，截至10月15日，大陸全市場有15家銀行理財子公司，且成立以來共發行了2121款銀行理財產品，這些產品均為淨值型和非保本浮動收益型，說明理財子公司的產品已100％實現淨值化轉型。

截至15日統計日，2121款產品中預售類產品占19款，在售類產品占46款，存續類產品占2056款。值得關注的是，2019年全年銀行理財子公司發行產品共計僅308款，2020年以來至今已發行產品高達1813款，與2019年全年的發行量相比增長翻了近6倍，凸顯理財子公司產品發行出現井噴，這與銀行業整體理財產品發行總量出現回落形成了鮮明對比，銀行理財由此步入新的發展階段。

此外，截至目前大陸已有21家銀行獲批設立理財子公司。據11家理財子公司公佈的2020年半年報數據，今年上半年淨利潤合計達34.6億元人民幣，多家銀行交出的亮麗業績，透露出銀行業轉型的成果和決心。

(旺報 )