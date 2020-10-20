美大選第3場辯論22日登場！川普：與拜登辯論前會驗病毒 05:192020/10/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。 (路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天表示，他本週在與民主黨籍競選對手拜登進行再次大選辯論之前，會先接受2019冠狀病毒疾病（COVID－19）檢測。 川普在被記者詢及、是否會在22日田納西州納希維爾（Nashville）辯論之前接受檢測時說：「當然，沒有問題。」 川普本月2日宣布，他已驗出2019冠狀病毒疾病陽性反應，而且不願透露，他在9月29日上次辯論之前最後一次驗出陰性是何時。（譯者：張佑之）1091020 (中央社) #辯論 #川普 #病毒 #冠狀 #冠狀病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 伊凡卡獻上祝福 川普小女兒生日慘變惡夢 - 國際 世衛官員公開讚 台灣為亞洲防疫成功範例！即使成功後也並未放鬆 - 國際 - 中央社 500萬年薪養不起6兒女 英首相爆明年春將請辭 - 國際 陸買糧 美媒稱有助川普逆轉勝 - 國際大事 - 中國時報 拜登拉攏盟友 共同應對北京 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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