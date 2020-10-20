美國總統川普今天表示，他本週在與民主黨籍競選對手拜登進行再次大選辯論之前，會先接受2019冠狀病毒疾病（COVID－19）檢測。

川普在被記者詢及、是否會在22日田納西州納希維爾（Nashville）辯論之前接受檢測時說：「當然，沒有問題。」

川普本月2日宣布，他已驗出2019冠狀病毒疾病陽性反應，而且不願透露，他在9月29日上次辯論之前最後一次驗出陰性是何時。（譯者：張佑之）1091020

(中央社)