台南有1名人妻偏愛食用男大生鮮肉味，私下瞞著自己老公與男大生瘋狂互傳熱線訊息，「親親」、「抱抱」、「有哪天不想我的」，綠帽夫得知後氣炸了，立即向兩人提出告訴，然而法官認為，人妻與男大生兩人雖有親密用詞對話，但並沒有發生任何男歡女愛的運動，因此判決綠帽夫敗訴。

據了解，人妻在1家超級市場擔任組長職位，和男大生為同仁合作關係，由於人妻待人和善，讓男大生逐漸產生好感，男大生經常會在自己的例休時間，仍到工作場合找人妻閒聊，還替人妻拍下工作認真的一面，甚至還私下給人妻傳了親密訊息，「親親」、「抱抱」、「有哪天不想我的」、「偷親妳一下」、「我今天要兩天份親親」，還看到妻子對話訊息的人名稱為「柴柴」，當下徹底崩潰，憤怒的立即向兩人提出告訴。

傳喚到案時，男大生辯稱自己沒有以「柴柴」作為綽號，而且也表示自己的對話框貼圖，網路上到處都可以下載的到，還認為自己與人妻的對話內容，並非像綠帽夫所說的那樣親密。

綠帽夫則認為，男大生與自己妻子已超越正常男女關係，也妨礙到自己的家庭和諧生活，應當賠償自己5萬元。法官則認為，從對話框來看，人人皆有自由表達自己喜歡誰，或是仰/愛慕他人，而且男大生和人妻也沒有發生過男歡女愛的床上運動，無法判斷侵害配偶權，也覺得單靠帶有「親親」、「抱抱」等字彙的聊天紀錄，無法構成侵害他人配偶權，判決此次提告無效，另1000元的訴訟費也必須由綠帽夫承擔。

(中時新聞網)