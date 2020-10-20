距離美國總統大選只剩兩周，兩黨的紓困案談判依舊僵持不下，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）向白宮喊話，必須在20日前與民主黨達成協議，不然國會無法在大選前通過提案，然而在期限內達成協議的希望微乎其微。加上新冠病例數上升，美股三大指數重挫，道瓊下跌410點。

裴洛西18日接受美國廣播公司（ABC）專訪時表示：「48小時期限的目的僅在於在大選日前通過紓困案。美國民眾能否在投票日前得到新一輪紓困，取決於川普內閣。」

道瓊工業平均指數下跌410.89點或1.44%收2萬8195.42點。史坦普500指數下跌56.89點或1.63%收3426.92點。那斯達克綜合指數下跌192.67點或1.65收1萬1478.88點。

歐洲各大股市今天收低。倫敦FTSE 100指數下挫34.93點或0.59%，以5884.65點作收。法蘭克福DAX 30指數滑落54.33點或0.42%，收在12854.66點。巴黎CAC 40指數小跌6.59點或0.13%，收4929.27點。

(中時新聞網)