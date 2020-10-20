「小鬼」黃鴻升9月16日因主動脈剝離意外辭世，享年36歲；女友吳函峮（峮峮）當晚也在IG發文「黃鴻升，我只想要你。」認了兩人已交往1年半，接著更停工約1個月，讓人十分擔心她的狀況。不過就在10月14日凌晨，本刊直擊峮峮已悄悄復工，只見她扮成未來世界的機械女戰士，疑似是為線上遊戲拍攝廣告。

10月14日凌晨1點50分，本刊記者行經台北市中華路附近的西本願寺，正巧撞見停工多時的「啦啦隊女神」峮峮在拍攝廣告，看來消瘦了些，但氣色還算不錯。微涼的秋夜，只見峮峮化身未來機械女戰士，頭戴金色假髮和厚重的羊角，雙手則套上機械手臂，穿著低胸戰士盔甲裝，坐在日式木造房的緣側等待拍攝。

強打精神工作的峮峮，為拍攝廣告扮成未來世界的機械女戰士。（圖／本刊攝影組）

拍攝過程中，峮峮難得地露出久違的笑容，只是當導演一喊「卡」，她隨即恢復落寞的神情，似乎仍未完全走出小鬼離世的傷痛。但十分敬業的峮峮，還是為工作努力打起精神，並吃著工作人員準備的食物補充元氣，模樣讓人心疼。

因男友小鬼過世，難忍傷痛的峮峮幾乎全面停工，近期難得地秀出工作梳化照。（圖／翻攝自峮峮IG）

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(中時新聞網)