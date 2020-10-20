30歲的峮峮，曾是《大學生了沒》班底，2016年加入中華職棒的「中信兄弟」啦啦隊，立即獲選為當年的「新人王」，人氣紅不讓。先前峮峮所屬的啦啦隊「Passion Sisters熱情姊妹」，發表同名單曲〈PassionSisters〉，峮峮因難忍男友離世的哀慟而缺席。

在小鬼靈堂開放期間，峮峮每天一大早就前往陪伴男友，10月6日小鬼的追思音樂會，她雖未上台獻唱或致詞，仍全程參與活動。日前小鬼的爸爸慶祝60歲生日，峮峮也特別參加，代替小鬼盡孝，還拍了與小鬼相同POSE的另類全家福照。峮峮連日來皆以行動表達對小鬼的愛與思念，深情舉動讓人鼻酸。

送走摯愛小鬼的峮峮，9月26日凌晨發文憶起兩人相識相愛的過程，同時放上粉絲替她和小鬼畫的合照圖，讓人看了鼻酸（左起：李易、黃沐妍、峮峮、小鬼）。（圖／翻攝自峮峮IG）

峮峮和小鬼因合作《綜藝玩很大》相識相戀，兩人早已約定低調交往不公開，交往1年半期間，僅有圈內少數好友知悉，約會時也總是小心翼翼。即使本刊多次直擊小鬼赴峮峮住家的社區過夜，還熟門熟路地拿出感應卡直接進出住所，但兩人對外皆以「好朋友」回應，不承認戀情。

日前峮峮的閨密籃籃出席活動，被問及好友的現況，籃籃心疼地說：「峮峮復原滿多的，她真的很堅強，希望大家給她多一點時間空間沉澱，讓她平復心情。」而被本刊直擊復工拍廣告的峮峮，日前也在IG對自己喊話：「用工作填滿我吧！」似乎正在努力走出傷痛，需要大家為她加油打氣。

小鬼靈堂開放期間，峮峮每天都一大早就去陪伴男友。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)