熱情與友善是台灣最美的風景，但大台北竟出現一名年僅25歲的傅姓詐騙高手，靠著「鄰家男孩」的形象當起二房東，非法轉租房屋給外籍人士與年輕北漂族，從中牟取差價；日前他收到房客預付的租金後就捲款神隱，加上押金，詐騙金額近80萬元。本刊接獲包含15名外國青年在內的35名受害房客串聯投訴，希望這位「惡」房東出面給個交代，並呼籲租屋族小心受騙。

擔任插畫設計師的23歲陳小姐，今年5月間透過臉書社團「大台北租屋網」找尋租屋處，首次租屋卻碰上「非法轉租房屋」的傅姓男子（傅男）。陳小姐說，年僅25歲的傅男，外型清秀宛如友善的鄰家男孩，沒想到不但是個「二房東」，還是個「惡房東」。

向傅男承租牯嶺街公寓的陳小姐，在傅男遊說下選擇季繳房租，不料傅男捲款失聯，讓她連同押金共損失3萬多元。（圖／讀者提供）

陳小姐說，她一開始不知道傅男是二房東，便開心地向對方承租台北市牯嶺街一處公寓雅房，和美國籍的Ｄ先生與Ｎ小姐成為樓友，今年5月15日入住，「原本每月租金是9000元，他（傅男）說選擇季繳每月可少500元，我就選擇季繳；起初不管換窗簾或修家電，他都直接從租金扣除，我以為碰上好房東，結果第2次季繳後，他竟人間蒸發，害我損失了2個月的押金及2個月的預付房租，共3.5萬元。」

「他（傅男）後來超怪，常常聯絡不到人，傳訊息過好幾天才回，還曾消失1、2個星期。」陳小姐指出，原本的房租包含網路費，入住後卻不時被「斷網」，詢問網路業者才知道傅男未繳帳單，然而傅男卻推說不清楚，還拜託房客代墊好幾次。

鄭姓屋主因聯繫不上傅男，透過仲介在牯嶺街公寓的門縫留下名片，進而發現傅男將房屋轉租給陳小姐、N小姐與D先生。（圖／讀者提供）

9月21日，門縫上一張寫著「我是房東，call me（請與我聯繫）」的名片，才讓陳小姐與真正的房東鄭姓屋主接洽上，並發現傅男靠著當二房東，每月賺取9000元的轉租價差。原來，傅男拖欠房租又搞失蹤，導致鄭姓屋主找上門，「真正的房東人很好，發現房子被（傅男）非法轉租，還有我們3個受害者，不但沒有馬上趕我們走，還讓我們免費住1個月。」(待續)

租屋教戰守則

針對租屋族，居住服務機構「崔媽媽基金會」法律服務組組長曹筱筠提醒：

預防糾紛 承租前請簽約人提供所有權狀、建物謄本或房屋稅單，證明其屋主身分；若簽約人自稱與屋主為直系親屬或夫妻，可查核身分證，但若是其他親屬或二房東，則須出具屋主轉租同意書。外籍人士租屋時，最好找在地朋友陪同把關合約文字，避免語言隔閡衍生問題。

申訴管道 若發生租屋糾紛，可向崔媽媽基金會申訴，外籍人士則建議請精通中、英文的朋友陪同向各縣市政府消保單位申訴。如果到警局報案，建議明確說出擬提告的刑事罪名如詐欺罪等，不然警察可能會認定為民事糾紛而不受理。

「崔媽媽基金會」法律服務組組長曹筱筠。（圖／曹筱筠提供）

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(中時新聞網)