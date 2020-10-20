本刊接獲包含15名外國青年在內的35名受害房客串聯投訴，年僅25歲的傅姓詐騙高手，靠著「鄰家男孩」的形象當起非法二房東，日前他向房客預收租金後就捲款神隱，加上押金，詐騙金額近80萬元。

傅男承租台北市牯嶺街一處3房2廳30坪大的家庭式公寓，再另外轉租給美國籍的D先生、N小姐及本國籍陳小姐。由於傅男屢次拖欠房租，鄭姓房東透過手機也聯繫不上，只好請房仲上門查看，租客與房東才發現傅男非法轉租的行徑。

鄭姓房東表示，一家人都不住在北部，平時透過房客轉帳收租；傅男自2018年2月開始租房，直到去年付租都非常正常，從未拖欠。鄭姓房東判斷，傅男應該是看準房東沒時間管理，鎖定外國人偷偷轉租，今年因疫情，外國人不得入境，缺乏客源，最後付不出租金索性落跑。

由於傅男違反不得轉租的租約規定，且拖欠房租，因此屋主寄出存證信函給傅男，卻遭到退件。（圖／讀者提供）

牯嶺街受害人Ｎ小姐是個英文老師，25歲的她，2年半前來台學中文，本來今年打算回美國，因為疫情滯留台灣。Ｎ小姐於去年11月搬進牯嶺街公寓，傅要求外國人的房租都以現金繳納。Ｎ小姐說，傅男8月底說要去台中開餐廳，要大家預繳房租，「感覺很奇怪，我拒絕後他又來問了好幾次，但就是不想先給。」

當時Ｎ小姐的第六感，讓她僅損失2個月的押金共2.3萬元，而另一名美國室友Ｄ先生就沒那麼幸運，真的相信傅男要去台中開餐廳，所以預付了3個月房租，加上2個月押金，共損失7.3萬元，「他超級生氣，以為台灣人都很善良。」Ｎ小姐說。(待續)

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(中時新聞網)