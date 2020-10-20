本刊接獲35名受害房客串聯投訴，年僅25歲的傅姓詐騙高手，非法轉租房屋給外籍人士與年輕北漂族，在收到房客預付的租金後就捲款神隱，加上押金，詐騙金額近80萬元。

為了找出傅男，牯嶺街公寓的房東代理人（房仲）依受害租客陳小姐提供的傅男其他招租資訊，找到連雲街受害房客劉先生，同時也連繫上曾租住松山路公寓的Ｍ先生，就此串聯起受害者聯盟，再加上其他租屋處，截至截稿統計共有35名受害租客，希望這位「惡」房東出面給個交代。

來自義大利、就讀台師大博士班的Ｍ先生，今年3月搬出學校宿舍後，就向傅男租屋，目前雖已搬離松山路租屋處，但拿不回2個月押金共1.6萬元。「他（傅男）很年輕，就像個弟弟，沒想到是個騙子。」

從事行銷企劃的29歲劉先生則說：「雖然我承租前發現傅男在臉書上的英文姓氏和身分證不一樣，但我以為他是幫父母代管租屋的小孩，就沒有防備，沒要他出示房屋權狀，如今十分懊悔。」

劉先生回憶，他和樓友王小姐9月初察覺住處附近有人徘徊，經攀談得知，竟是傅男拖欠4、5個月的房租與電費，又不接屋主電話，屋主只好委託仲介前來堵人。

鬧中取靜的台北市連雲街，周邊生活機能完善，除了鄰近捷運東門站，距離大安森林公園也不遠；豈料傅男利用這些優勢，當起二房東欺騙了一票租屋族。（照片中住宅與本案無關）（圖／黃威彬攝）

王小姐多次詢問傅男是否為二房東，傅男均矢口否認。直到9月15日，6名連雲街房客藉繳房租之名引傅男出面，傅男難以反駁眾人的質問，只好承諾次日將會同屋主，三方一起碰面解決，但到了約定時間，卻只見屋主和房客，傅男不但沒現身，還刪除LINE帳號，就此神隱。(待續)

租屋教戰守則

針對租屋族，居住服務機構「崔媽媽基金會」法律服務組組長曹筱筠提醒：

預防糾紛 承租前請簽約人提供所有權狀、建物謄本或房屋稅單，證明其屋主身分；若簽約人自稱與屋主為直系親屬或夫妻，可查核身分證，但若是其他親屬或二房東，則須出具屋主轉租同意書。外籍人士租屋時，最好找在地朋友陪同把關合約文字，避免語言隔閡衍生問題。

申訴管道 若發生租屋糾紛，可向崔媽媽基金會申訴，外籍人士則建議請精通中、英文的朋友陪同向各縣市政府消保單位申訴。如果到警局報案，建議明確說出擬提告的刑事罪名如詐欺罪等，不然警察可能會認定為民事糾紛而不受理。

「崔媽媽基金會」法律服務組組長曹筱筠。（圖／曹筱筠提供）

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(中時新聞網)