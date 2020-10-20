年僅25歲的傅男非法轉租房屋給外籍人士與年輕北漂族，在收到房客預付的租金後就捲款神隱，至今已有35名受害房客串聯，加上押金，詐騙金額近80萬元。依租客記憶拼湊傅男曾張貼或帶看的房源，推估傅男在雙北還有多個非法轉租租屋處。

受害者聯盟發現，「傅男出租的房子，電鈴都被塗上矽利康，無法按響，只能電話聯繫，似乎想避免屋主發現房子被轉租；房客也多有預繳租金、代墊帳單費用的情事。」連雲街劉先生說，租約到期點交房間，傅男會說臨時有事不能來，請房客把鑰匙放在房間桌上，之後會再轉帳退押金，結果根本沒人拿回押金。

一名英國女孩原本要入住連雲街公寓雅房（圖），發覺受騙後不但要不回押金，還遭傅男嗆聲。（圖／黃威彬攝）

「我們這邊（連雲街租處）還有一位英國女孩，在得知受騙後，要求傅男退回押金3.3萬元，傅男竟表示自己沒犯法，還反嗆『不然妳去報警』，她剛來台灣就被騙了3.3萬元，因為旅費被騙光也嚇到了，現在已經回去英國了。」劉先生說。

「後來我網路肉搜傅男，查到他有不少債務糾紛和支付命令；他有財務危機，就用這種方式收租金、捲款逃走，很不應該。」劉先生憤怒地指出，傅男都用假身分在網路刊登租屋文章，讓受害房客很難追蹤，在他決定落跑前用盡各種方式要大家預繳，真的是騙好騙滿，之後LINE大頭貼還換上了去青埔新開的水族館玩的照片，真的快氣炸了。(待續)

傅男捲款後，將LINE的大頭貼更換為去桃園知名新水族館遊玩的照片，讓受害房客氣炸。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)