年僅25歲的傅男非法轉租房屋給外籍人士與年輕北漂族，日前他收到房客預付的租金後就捲款神隱，至今已有35名受害房客，加上押金，詐騙金額近80萬元。依租客記憶拼湊帶看房源，推估傅男在雙北還有多個轉租租屋處，受害人數及金額恐更可觀。

目前傅男轉租的牯嶺街、松山路、連雲街、溫州街、羅斯福路與遼寧街等9處房屋，共有35名受害租客，其中連雲街、牯嶺街屋主已直接和房客接上線。「松山路的屋主還沒找上門。大家都剉咧等，就算屋主沒趕人，大家已經被騙一輪，若重新簽約，還得再付一筆押金！」松山路Ｍ先生說。

牯嶺街受害者Ｎ小姐直言，外國人在台灣碰到惡房東的情況屢見不鮮，惡房東會用很多不合理的原因剋扣押金或要求繳交其他費用，礙於語言隔閡，外籍房客往往投訴無門。事發後，受害租客多人皆曾到警察局求助，「但警察都說這是民事案件不願受理，而陳小姐則是因為被逼急到哭了出來，警察才願幫忙報案。」

本刊記者透過受害屋主及房客提供的資訊，找上傅男的戶籍地，大樓保全透露，曾有其他人及警察上門找人，但此處為傅男父母住家，傅男本人不住這裡。本刊記者以對講機與傅男家人對話，對方憤怒地表示，沒有傅男的聯絡方式，「發生什麼事我不知道！」而受害屋主及房客所寄的存證信函，也都被退回。

受害房客指出，傅男招租房源恐不只9處，近期他仍陸續用假名字在臉書社團招租，因此很可能還有其他受害者，提醒年輕租屋族提高警覺，也呼籲傅男趕快出面給個交代；此外，他們對相關單位喊話：「希望能保障外國人在台租屋的權益！」(完)

租屋教戰守則

針對租屋族，居住服務機構「崔媽媽基金會」法律服務組組長曹筱筠提醒：

預防糾紛 承租前請簽約人提供所有權狀、建物謄本或房屋稅單，證明其屋主身分；若簽約人自稱與屋主為直系親屬或夫妻，可查核身分證，但若是其他親屬或二房東，則須出具屋主轉租同意書。外籍人士租屋時，最好找在地朋友陪同把關合約文字，避免語言隔閡衍生問題。

申訴管道 若發生租屋糾紛，可向崔媽媽基金會申訴，外籍人士則建議請精通中、英文的朋友陪同向各縣市政府消保單位申訴。如果到警局報案，建議明確說出擬提告的刑事罪名如詐欺罪等，不然警察可能會認定為民事糾紛而不受理。

「崔媽媽基金會」法律服務組組長（圖／曹筱筠提供）

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(中時新聞網)