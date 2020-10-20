美國白宮日前將5項對台軍售案送往國會，陸美台三方戰爭緊張氣氛再度升高，而在每筆軍售案的背後，都有神秘軍火商的影子。本刊透過管道專訪一位穿梭在東南亞地區與民兵組織打交道的台籍軍火商，揭開軍火交易在高利潤的外表下殘酷血腥的內幕。

現年50歲、人稱「軍火麥斯」的軍火商MAX，10年前在朋友介紹下，進入武器買賣的世界裡，一路在山區與海島間，和地方武裝組織、海盜、土匪進行交易，他看到懲治叛徒的殘忍血腥分屍、也親臨小規模駁火的戰場，充分體悟生命的脆弱與輕賤。

麥斯販售的傳統軍事武器，也是他吃飯的傢伙。（圖／讀者提供）

MAX剛去菲律賓的軍火公司不久，就被派往菲律賓南部民答那峨交易一筆300多萬元美金的生意，「我第1次出海就遇到海盜」。MAX說，海盜乘坐一艘小艇，船上有6個人，都帶著俄製AK47，看到裝貨的大型螃蟹船以為是肥羊就直衝上前攔截。

當海盜攔下MAX一行人後，才發現貨船的兩側還各有1艘護衛快艇，「我們有16個武裝人員，機槍、烏茲火力強大，連迫擊砲都亮出來，當場把海盜給嚇慫了」。結果手中拿著槍的海盜立刻改口說想賣漁貨，透過翻譯，MAX付了600元美金，海盜則交付一大簍的超大顆海膽。

走在台北街頭，MAX並沒有特意隱藏，斯文的外型。絲毫看不出他其實是名軍火商人。（圖／李宗明攝）

MAX未來想朝高科技軍火發展，他和美國雷神公司退休工程師合作開發小型匿蹤無人機，「匿蹤是一項精密的工程，其匿蹤功能完全可以避開雷達系統的X.C.S.L頻的偵測」。MAX表示，經過精密雷達的測試，而且客戶在緬甸克欽地區運送貴重物品和投放醫療用品到印度阿薩姆地區，都非常稱職的完成工作。

見慣了戰爭的場面，MAX認為戰爭很殘酷，他說，沒有親身經歷過的人根本無法想像屍塊橫飛，到處都是殘破廢墟是個什麼樣的景象？對於目前兩岸的緊張局勢，MAX對網路上只靠鍵盤喊戰的青年表示失望，「真想帶這些人去真實的戰場看一看，應該就會了解戰爭到底有多殘酷！」

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(中時新聞網)