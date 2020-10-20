從事傳統軍火武器交易、人稱軍火麥斯的MAX已入行10年，他坦言軍火交易賺錢真的很容易，雖然價錢便宜，但市場很大，每次交易動輒幾百萬美金，而且交易過程都很刺激，無論在山區或海島都有很多土匪海盜。「一旦有狀況就要亮傢伙（武器），先展現自身武力再用美金交朋友，如果沒有辦法交朋友，就只能真刀實彈的幹一場。」

MAX告訴記者，他在菲律賓南部都隨身帶著一把烏茲衝鋒槍防身，因為當地十分混亂，他剛入行第1次出海交易就遇到海盜，雖然憑著優勢武力嚇退海盜，但他當時也很緊張，深怕發生駁火槍戰，還好最後圓滿達成任務。

為了利益投身軍火買賣，但MAX心中仍存有最後的底線，即使面對神明，他也心無愧疚。（圖／李宗明攝）

MAX回憶當時的情景，「我正在看海，那裡的海清澈可見底，結果被突然現身的海盜嚇了一跳」。原來，海盜乘坐一艘小艇，船上有6個人，都帶著俄製AK47，看到MAX載滿軍火武器的大型螃蟹船，以為是肥羊就持槍直衝上前攔截。

孰料海盜攔下MAX一行人的貨船後才發現，貨船的兩側還各有1艘護衛快艇，「我們有16個武裝人員，機槍、烏茲火力強大，連迫擊砲都亮出來，當場把海盜給嚇慫了」。結果拿著槍的海盜馬上改口說是想賣海膽，透過土著翻譯了解狀況後，MAX就給了海盜600美金，海盜則遞出一大簍的大海膽。

由於菲律賓南部海域沿路都有海盜，MAX在交易時，都會有快艇在前開路，載送軍火的貨船隨後，沿路遇到如果不是約定好時間出現的船，就會先開槍展現自身火力，MAX說「正常情況是聽到槍響，海盜就不敢過來，一路到交貨目的地不遠處，買家就派船來接沿路護送，我們都是連船整艘交貨，再坐快艇返回。」

MAX直言：「傳統軍火市場很大，但價錢很低廉」。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)