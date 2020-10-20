在東南亞各國從事軍火買賣交易的MAX，10年來認識了不少國家的軍方及地方民族武裝地區的人物，足跡遍及菲律賓、緬甸、印尼、印度、南非、俄羅斯，他向本刊透露，「其實傳統軍火市場很大，價錢卻很低廉，除非是交易導彈或軍艦、飛機這類大型武器才有較大的利潤，但一般軍火貿易商很難做成這種買賣。」

MAX也提到，在菲律賓南部交易都要帶武器防身，他所使用的烏茲衝鋒槍，比一般烏茲更輕巧，還可加裝滅音管，「這種槍其實很便宜，又很方便拆缷及組裝」。賣過很多俄製蕯姆18（SA18）刺針飛彈的MAX說，「這種飛彈也很便宜，比起美製的操作更簡便，別說直昇機一打一個準，2．5馬赫的速度，就連戰鬥機也照樣打下來，價錢只要12萬美金，聽說台灣向美國買了250枚，價錢都不便宜。」

菲律賓南部地區十分混亂，麥斯隨身攜帶可裝滅音器的超輕巧烏茲衝鋒槍作用保身之用。（圖／讀者提供）

本刊調查，根據今年3月13日國防部公告，人攜式短程防空飛彈（個人肩射式刺針飛彈）的決標公告，決標金額為64億9857萬4824元，據了解，這是我國陸軍編列72億6528萬7千元預算，籌購個人肩射式刺針飛彈250枚、發射系统108套及敵我識别器108套等裝備部分決標公告。

另有媒體報導指出，向美國採購刺針飛彈案是海軍先建案，陸軍才加入採購，且仍由海軍統籌，不過卻是各自編列預算，有媒體抨擊指，同樣的採購數量（250枚刺針飛彈），海軍編列61億998萬3千元，陸軍卻要72億6528萬7千元，兩者相差11億5千多萬元。

陸軍對此提出解釋，2019年美方同意供售陸軍250枚刺針飛彈後，陸軍已要求美方對陸、海軍購案採「批量議價」方式降低價格。

重點是，即使以海軍的採購標準，250枚美製刺針也要61億多元，每枚達2400多萬元台幣，即1枚美製刺針飛彈要價美金80萬元，比起MAX聲稱俄製刺針飛彈12萬美元，之間的差距令人驚訝。

或許美製的刺針飛彈功能更加強大，但俄製系統的準確率也很高，功能相同，都是紅外線加熱追蹤，然而美製的維修系統麻煩，體積大、又重達30多公斤，且成本高，而俄製的價格低廉、總重才14公斤，方便輕巧，一個中學生就可以操作，最重要的是俄製的不僅便宜，還操作簡單。

麥斯與美國雷神公司退休工程師合作開發完成的匿蹤無人機，經過反覆測試，已證實雷達無法偵測，且飛行距離達1300公里以上。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)