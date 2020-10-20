從事傳統軍火交易10年之久的MAX，多年來已見慣戰場的生死，充分體悟到人命的輕賤，他永遠無法忘記，第1次去菲律賓南部的阿布沙耶夫，看到路旁一只廢棄汽油桶，以為是垃圾桶，當他掀起蓋子，卻看見裡頭竟然是四肢及首級都被分開的屍塊，害得他當場嘔吐，後來才知道是當地的民族武裝組織處決了3個叛徒，MAX搖頭大嘆：「人命真的不值錢！」
MAX感慨地說，戰爭地區人命比雞鴨還廉價，到處可見殘破不堪的屍塊橫飛，「有時政府比地方軍閥更恐怖，為了掠奪天然資源，經常採取滅族、滅村手段，表面上藉著宗教不同來剷除政敵，其實最主要的還是天然資源的掠奪」。MAX直言，「文明世界國家無法理解這種現象，沒有所謂自由公平分配，完全是靠武力掠奪」。
MAX未來將朝高科技的匿蹤軍武發展，他和美國雷神公司退休工程師合作開發小型匿蹤無人機，「匿蹤是一項精密的工程，不光是只是油漆塗料而已，我們所生產的匿蹤無人機堪稱匿蹤無人機的F22，其匿蹤功能完全可以避開雷達系統的X.C.S.L頻的偵測，從骨子裡的製造材料就是匿蹤，破除許多無法克服的問題」。
「我們的無人機不只是偵查和攻擊，還可以運輸和投放救人的物資，在亞洲及美洲已經實際飛行好幾趟，原本將在年底12月7日參加埃及舉行的軍火展發表，可惜因為疫情延期舉行」。MAX指出，他所研發的匿蹤工程，打破一般的國營軍火工廠專屬製造的記錄，完全是由一家民營企業所經營管理製造。
MAX強調，他所研發的匿蹤無人機可持續飛行10個小時，飛行時速130公里，可載重50至80公斤，並可規避雷達X.S.C.l頻的偵測，「最重要的是它完全可以客制化，我的匿蹤無人機便於攜帶，機動性特別高，我們的客戶曾經在緬甸克欽地區運送貴重物品回到他們的地區，和投放醫療用品到印度阿薩姆地區，非常稱職的完成工作。」
MAX表示，目前已有好幾個準備和他合作的公司正在接洽中，他將來目標會往船艦方面發展，「畢竟現代戰爭若不具有匿蹤的性能，就好比鐵棺材一樣，任人宰割擺佈！」
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(中時新聞網)
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