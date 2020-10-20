小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】王美花稱萊豬吃一次沒問題

美豬議題持續發酵，朝野立委要求政府對含萊克多巴胺美豬新增單獨貨品號列（CCC Code），以便在進口時進行源頭管理，財政部關務署昨也邀各機關代表進行討論但無共識，經濟部長王美花強調，沒必要這樣作，若真的要增列貨號，在世界貿易組織（WTO）也會被挑戰；藍委要求帶頭吃豬肉直播1個月給全民看，王部長強調「一次沒有問題」！

【2】羈押200天 張綱維獲准1億交保

遠東航空董事長張綱維涉掏空公司36億元、無預警停飛等，遭依特別背信、違反民航法等罪羈押迄昨滿200天。台北地院審酌張上有老母、下有幼子，且遠航飛機待他處理善後，19日裁定以8000萬元現金、2000萬元人保共新台幣1億元交保；但張資金缺口大，昨晚未籌足保金，仍未重獲自由。

【3】義媒爆 中梵續簽主教任命協議

儘管美國國務卿蓬佩奧曾警告天主教教廷（梵蒂岡），若繼續與中國大陸簽署《梵中主教任命臨時性協議》，「將危及自身的道德權威」。但據義大利《晚郵報》報導，梵蒂岡和大陸將於22日共同宣布續簽協議；報導稱，若一切順利，梵、中有可能在兩年內建交。對這項報導，教廷並未立即做出回應。

【4】252億經費 宜蘭鐵路高架化9年完工

攸關宜蘭發展、計畫經費高達252億元的鐵路高架化，19日在行政院長蘇貞昌表態支持後，可望通過政院核定，核定後預計9年後完工；高鐵延伸宜蘭案所須經費高達1764億元，蘇直言「這經費實在嚇死人！」但以國家建設長遠來看，高鐵案他是樂觀其成。

【5】林志穎媽內疚讓兒變單親

林志穎先前幫媽媽林金花舉辦70歲壽宴，現場星光熠熠，包括白冰冰、霍建華、林俊傑等都到場，生日壽宴宛如「尾牙」般精采。不少朋友羨慕她「好命人生70才開始」，她感嘆，其實從50歲開始就期待跟孩子們過生日，但當時孩子們不是在念書就是在工作，她每年生日幾乎都跟姊妹淘度過，「沒跟孩子一起慶生當然覺得可惜啊，但我怕他們都有事，不想打擾他們太多」，道出微妙心情。

(中時新聞網)