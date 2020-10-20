北檢(陳志賢攝)

知名連鎖中醫「明師中醫」，曾因被控詐領健保費遭查辦，但檢調又查出，明師中醫集團7年來短報自費減重醫療收入逾5億元，至少逃漏稅上千萬元以上，台北地檢署昨指揮新北市調查處兵分15路搜索明師中醫集團創辦人李一宏、永和、中和、永貞、土城4處診所，約談李一宏及4診所負責醫師及會計共11名涉嫌人。檢方今天凌晨訊後，諭令李一宏以200萬元交保，並限制出境、出海。

另永和診所前後任負責人黃明順、范姜育旻、永貞診所前後任負責人江彥明、鄭清河、土城 診所負責人李一行、中和診所負責人劉恩劭6人均以100萬元交保，另4診所的關姓、姜姓、林姓、蔡姓會計各以6萬至8萬元不等金額交保。

明師中醫診所集團為李一宏於1985年創立，目前共有永和、中和、永貞、土城等4家大型聯合診所。刑事局2013年獲報，指李一宏自2010年起指示員工編排所謂的「功課表」，要求診所櫃檯人員，在編排好醫師、就診日期、病患姓名等資料後，向員工及其親友173人收取健保卡，詐領健保費193萬元，當時被稱最大宗詐領健保案。李一宏因此被判刑1年6月確定。

檢調接獲檢舉，指李一宏的明師中醫診所集團，自2013年至今年間止，短報自費減重的醫療收入至少5億元，涉嫌逃漏稅捐，檢調初估，逃漏稅金額至少上千萬元，涉嫌違反《商業會計法》、《稅捐稽徵法》及偽造文書罪，詳細逃稅金額仍在計算中。

檢調發現，明師集團短報醫療收入手法，包括鼓勵醫師在門診時推介「自費減重可轉讓療程券」，一張券為900元，十張折價為7700元，或可埋針15針，另由醫師推介自費減重藥品，事後刻意漏報；民眾在櫃台付錢後，診所指示櫃台會計分別以電腦系統、筆記分式，將健保給付和自費部分分為「內外帳」記帳，自費項目都記錄在私帳內，藉此隱匿醫療所得，7年來超過5億元，未向國稅局申報，逃漏稅捐。

(中時 )