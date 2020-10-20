近期傳出幾件惡霸犬攻擊事件，讓許多民眾對這些狗狗心生畏懼，飼主的養育和管理方式，也遭到抨擊。惡霸犬中以比特犬最為台灣民眾所熟知，有議員透露，全台46％的比特犬都在台中市，原因竟是和「非法賭博」有關。

據《三立新聞網》報導，台中市議員張廖乃綸日前在議會質詢時表示，全台比特犬共405隻，其中189隻都在台中市，佔了全台灣的46％。他問農業局長到底有沒有登記列管這些狗狗，農業局長當場愣住，隔了好幾秒才說：「有有有。」

比特犬46％都在台中巿，原因竟和非法賭博有關。（圖／Pixabay）

張廖乃綸表示，46％這個數字非常高，就快要是是全台的一半了，全台比特犬一半都在台中，難到是台中的飼主特別愛養比特犬，或是台中市比其他縣市認真申報嗎？

報導指出，造成全台近半比特犬都在台中的原因，是因為民國70、80年左右，台中位於台灣縱貫線上的交通樞紐，不知不覺就變成「鬥狗大本營」，但這是非法的行為，單場彩金動輒7位數，所以才會有人養比特犬來保護現金。

台中寵物公會理事長江和樹坦言，許多鬥狗的場地都在中部地區，很中小企業也都特別挑選「有攻擊性的狗」來飼養，台中因為南北往來都方便，也成為比特犬的繁殖重鎮。

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(中時新聞網)