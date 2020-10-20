光芒投手葛拉斯諾與隊友慶祝摘下美聯冠軍。（美聯社資料照）

世界大賽首戰將於周三上午開打，雙方排定先發投手，國聯冠軍道奇將派出賽揚獎左投柯蕭(Clayton Kershaw)，美聯冠軍光芒則是葛拉斯諾(Tyler Glasnow)。柯蕭最近3次在世界大賽先發，道奇都輸球，但他仍被總教練視為王牌的不二人選。至於光芒的先發只是參考用，他們每一局都可能變陣。

柯蕭在國聯冠軍戰7場只登板1次，G4他對勇士後繼乏力，被打得大敗。總教練G7考慮過讓柯蕭救援，最後還是讓他休兵，得以在世界大賽首戰先發。

2017年世界大賽，柯蕭首戰6局失1分打敗太空人，那是他生涯唯一的世界大賽勝投。G5柯蕭投不滿5局就被打6分，不過太空人那時候是有作弊的。柯蕭在G7改由牛棚出陣表現優異，可惜道奇打線熄火飲恨。

2018年世界大賽對紅襪，柯蕭也是首戰先發，4局被打5分吞敗投。G5柯蕭投得還可以，7局失4分，但紅襪投手更強所以又輸了。

2019年道奇在分區系列賽就被國民淘汰，柯蕭G2的對決敗給「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)。G5生死戰柯蕭上場救援砸鍋，被國民逼進延長賽而輸球。今年重返世界大賽，柯蕭必須要投得比往年更好，否則道奇將無勝利可能。

(中時新聞網)