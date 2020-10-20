臺企銀(2834)響應節能減碳及綠色消費，為減緩氣候變遷盡心力，獲行政院環保署頒發「綠色採購」績效卓著感謝狀，為連8年獲該獎肯定。同時，臺企銀持續在疫後中扮演振興經濟角色，積極擴大資本支出，汰換老舊設備改為綠色高效能產品，以實際行動支持綠色產業。

臺企銀表示，該行自2012年起裝修行舍及採購設備時，均優先採用節能、環保標章及綠建材等財物用品，並每年向行政院環保署及北市府環保局申報綠色採購金額，累計申報金額已達約4.8億元。

同時，面對近期新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，臺企銀亦積極實踐政府刺激經濟政策。臺企銀表示，該行營業場所今年以來已更新逾百台高效率冷氣及空調主機等設備，並將再更新2.8萬組LED節能燈具。

此外，臺企銀竹北分行場所用電連8年呈下降趨勢，並以近年優異節能成效，參與新竹縣政府舉辦的「109年新竹縣服務業節電優良評獎計畫」，經評比為商業大樓組特優獎殊榮、獲頒節電優良場所獎狀，肯定臺企銀持續落實節能減碳、推動永續環境所做的努力。

(時報資訊)