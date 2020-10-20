政府擬於明年起開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口，國民黨立委賴士葆昨要求經濟部長王美花開放之後，帶頭「吃播」1個月的含萊劑美豬，王美花則回應「一次沒有問題」。臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」痛批「連作秀都小氣」。

關務署昨邀相關單位討論，讓萊豬與非萊豬、萊豬內臟與非萊豬內臟做出區隔，是否設立單獨號列。王美花指出，動物添加物約有100多種，台灣過去從未對動物添加物獨立訂定貨號，管理上也會更複雜，全球也沒有國家這麼做，WTO有幾項原則如國民待遇、不歧視、必要性原則等，如對萊豬新增號列會被挑戰違反必要性原則，未來在談雙邊和區域貿易協定時，會被要求處理相關問題。

立委賴士葆質詢指出，新增貨號才有可能了解源頭，明年元旦萊豬就要進口，王美花可否帶頭吃豬肉直播1個月給全民看？王美花對此回應表示，台灣豬肉比較好吃，她都會到菜市場去買台灣豬肉。對於是否接受直播，王美花回應「一次沒有問題！」

對此，臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」諷刺表示「連作秀都小氣？」、「好個以身作則」、「開放了官員吃一次」、「開放了人民吃一輩子」。網友也痛批「我不反對他們選擇只吃一次的權利，但請為政、當權、當官者也保障我們百姓可以選擇不吃的權利」、「執政黨從政官員以身作則，每個人帶頭吃」、「連他們自己都不敢天天吃。憑什麼要百姓天天吃」、「你吃一次做秀，人民要吃一輩子，這是什麼道理」、「執政黨打臉打到路人都看不下去，刷下限也不是這樣的吧？」。

(中時新聞網)