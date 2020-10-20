金管會19日晚間公告，華南產險辦理保險業務時，在延長保固車險的費率適足性、辦理核保作業及資安作業追蹤覆查等方面共出現3大缺失，依違反保險法相關規定裁罰120萬元、予以1項糾正，並停止銷售「華南產物汽車延長保固費用保險」。

金管會指出，華南產險2018年6月8日送審備查的「華南產物汽車延長保固費用保險」，未依實際損失率檢視評估費率適足性，未符合費率釐訂的應適足性、合理性及公平性，與保險法授權訂定的保單銷售前作業程序準則規定不符。

其次，華南產險辦理辦理核保作業時，未徵提被保人與汽車購買人簽訂的汽車延長保固契約、並引用錯誤的保險費因子係數，致使保險費短收，未依保險商品內容予以評估並簽署承保，與保險法授權規定的保險業招攬及核保理賠辦法規定不符。

最後，華南產險辦理資安作業時，有伺服器設備的異地備援區無防火牆設備區隔控管、辦公區電腦而非隔離網段進行資訊設備管理、無重要資料庫網段區等評估缺失事項，且未送稽核單位辦理追蹤覆查，有礙健全經營之虞。

(時報資訊)