美國10月NAHB房產市場指數報85.0，預期83.0。美國眾議院長就新刺激法案談判發出最後48小時通牒，但尾盤時，民主黨暗示週二大限前可能不會達成協議而殺低，週一美股下跌，跌幅介於0.58至1.65％，美股四大指數短期高檔震盪。APPLE下跌2.55%，台積電ADR上漲0.99%。
台股回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。目前支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。KD開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。
以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為158點附近，壓力為170點左右，KD技術指標開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。
觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並挑戰萬三，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，近期選股方向為第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫。
(時報資訊)
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