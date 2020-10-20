耳朵進水習慣用棉花棒掏超NG！耳鼻喉科醫師陳亮宇在影片中分享，耳朵分兩部分，若耳垢堆在軟骨部其實透過日常的動作，像是吞嚥等，就會自己掉出來，但若是在硬骨部，恐怕會越積越多，導致耳朵塞住，最後甚至會出現耳鳴、聽不見等症狀。他也透露兩種讓耳朵變乾的方式。

耳朵進水的2種處理方式

耳鼻喉科醫師陳亮宇在Youtube頻道《健康多1點》上分享，耳朵進水千萬別用棉花棒去掏！一般來說，耳朵分為軟骨部和硬骨部，耳垢主要堆積在軟骨部，當耳朵進水，耳屎可能腫脹而感到悶悶的，這其實是耳垢的保護作用，讓耳朵內部不再進更多水。

陳亮宇表示，使用棉花棒去弄，不但沒有辦法將耳垢掏出來，反而會使其慢慢被推到硬骨部。而存在軟骨部的耳垢，其實可隨著說話、吃東西或吞嚥等動作掉出來。

陳亮宇提到，但若耳垢被推到沒有彈性的硬骨部時，就會越積越多、無法掉出來，最後可能積到喪失聽力，甚至耳朵會悶或是耳鳴，而且當耳朵進水時，耳屎可能膨脹會刺激到耳膜，還可能出現劇痛，屆時只能向醫師求助，須花費很大的功夫清理。

陳亮宇指出，耳朵進水的處理方式有兩種，分別是用吹風機的涼風，對著耳道外面輕輕的吹；或者可以用衛生紙，將其捲成細細一條，把它伸入耳道將水吸乾，因為衛生紙是軟的，不易傷害到耳道，也不會將耳垢往內推。

(中時新聞網)