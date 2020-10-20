小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(20日）財經重點。

【1】財長：會適時出手抑制高房價

財長蘇建榮19日在立院備詢表示，政府已注意到高房價問題，若有必要時機成熟會適時出手，跨部會合作制訂方案，因應高房價措施才會有效，他透露，財政部最近已發文地方政府合理評定稅基，呼籲中央地方聯手合作抑制高房價。

【2】零股新制下周上路 券商出招搶市

繼逐筆交易新制後，盤中零股交易也即將實施，雖從手續費來看，上路初期對券商獲利貢獻有限。不過，各家券商看準盤中零股交易後續可能創造出多元發展機會，紛紛摩拳擦掌祭出下單優惠及相關配套方案，希望挾帶此波台股開戶投資熱，拉高市占率，搶攻年輕族群這片新藍海。

【3】興達風電基座傳再遭沃旭砍單

業界透露，因為風電基座轉接段焊裂問題遲未解決，台船旗下的台船防蝕科技公司早在三個月前就接到興達海洋基礎公司通知，2021年底前風機水下基礎塗裝數自56座減到36座，上周又被通知再減到剩18座，顯然已被沃旭透過兩次砍單砍掉40座。不過台船表示，截至目前為止，與興達的合約沒有做修改。

【4】亞洲實力指數報告：中、美差距進一步縮小

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）19日公布2020年「亞洲實力指數」報告顯示，美國綜合實力達到81.6分，位居榜首，而中國則以76.1分排名第二，中美之間的差距進一步縮小，且中國在經濟能力、外交影響力等4個領域中排名第一。

【5】陸Q3GDP年增4.9％ 前三季轉正

大陸國家統計局19日揭曉最新經濟成績單。第三季GDP年增4.9％，雖不及預期的5.5％，但前三季GDP增速已轉正、年增0.7％。而9月的工業、投資、消費加快修復，增速均創下年內最高，顯示大陸經濟逐漸擺脫疫情陰霾，領先全球從谷底反彈復甦。

(中時新聞網)