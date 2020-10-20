靜宜大學「寰宇管理碩士學位學程」，有八成學生來自世界各國，課程核心理念是提升學生的全球企業管理、國際移動及行銷等專業！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「寰宇管理碩士學位學程」推動「全球移動MBA三聯學制」，學生僅需負擔靜宜學費，可於奧地利、墨西哥及靜宜等3地學習研修。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

寰宇管理碩士學位學程」推動「全球移動MBA三聯學制」，學生畢業時可取得亞洲、歐洲、美洲3校碩士學位。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「寰宇管理碩士學位學程」邀請國際企業高階主管業師共同授課，讓學生彷彿置身國外，能體驗跨文化、溝通、交流，強化國際視野、語言及就業等競爭力！

靜宜大學國際學院「寰宇管理碩士學位學程」為全英語授課，有八成學生來自世界各國，課程核心理念是提升學生的全球企業管理、國際移動及行銷等專業；也邀請國際企業高階主管業師共同授課，讓學生彷彿置身國外，能體驗跨文化、溝通、交流，強化國際視野、語言及就業等競爭力！

靜宜大學校長唐傳義說，「寰宇管理碩士學位學程」的學生能直接瞭解亞洲、歐洲、美洲等地的現況，並學習解決不同區域的問題；透過跨文化體驗及培育，也提升國際視野，具備更多優勢，未來在職場發光發亮！

靜宜2年學費，可取得亞洲、歐洲、美洲3校碩士學位！「寰宇管理碩士學位學程」2018年起推動「全球移動MBA三聯學制」，與連續8年獲選奧地利最佳應用科技大學的「上奧科技大學」，及墨西哥前15名的「CETYS大學」合作，由三校各自招生，學生僅需負擔靜宜學費，可於奧地利、墨西哥及靜宜等3地學習研修，畢業時可取得亞洲、歐洲、美洲3校碩士學位！

校方強調，「跨3洲」的移地學習及跨文化生活，能培育全球化的國際管理人才，對學生未來的人際網絡、職涯發展都有很大助益！

在靜宜「寰宇管理碩士學位學程」遇見19國的學生，越南籍的梁氏幸目前就讀寰管碩二，他說學程像「聯合國」，能與來自美、法、德、墨、土耳其、印度、越南等19國的同學相處，尤其是課堂分組與作業的溝通與合作。

來自奧地利、目前就讀寰管碩一的何芬格表示，就讀「寰宇管理碩士學位學程」最大收穫是能學習三個國家及學校的特色課程，同時認識很多知名企業，也學習國際行銷與電子商務等課程。

(中時 )