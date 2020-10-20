今年第17號颱風沙德爾今天生成，對台灣無直接威脅，但外圍環流可能與東北風相會形成「共伴效應」，明起為東部、北部帶來顯著降雨。周末受輻射冷卻效應影響，局部地區低溫有機會下探至16度！

位在菲律賓東方海域的熱帶性低氣壓，今已增強為颱風沙德爾，預估通過呂宋島後將往西移動，朝中南半島前進，對台灣無影響。不過它的外圍環流（北上）有機會和東北風（南下）交會，形成秋颱特有的「共伴效應」，此效應將為迎風面地區帶來降雨，時間點落在周三（21日）至周五（23日）。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今東北風終於減弱，全台水氣偏少，僅大台北山區及東半部有短暫雨；新竹以南晴朗穩定。各地氣溫：北部20至26度、中部20至34度、南部20至34度、東部20至31度。

吳德榮指出，沙德爾的「共伴效應」會有多強，目前有待觀察，畢竟颱風的路徑、強度，都是影響關鍵。確定的是，周五後轉乾涼，這個周末「秋高氣爽」，早晚因輻射冷卻稍有寒意，平地在清晨的最低溫將降到16至18度，今年入秋以來最冷。

中央氣象局今晨對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風影響，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域有較大風浪。

(中時新聞網)