中天新聞台今年底換照可能不會過關，引來各界批評，質疑政府打壓新聞自由。對此，前高雄市長韓國瑜也站出來力挺中天，直言「中天一關門，台灣民主也會關門」。沒想到韓國瑜的一番話竟然韓黑也認同，表示「雖然我不怎麼挺韓，但他確實說的沒錯，中天不應該下架」！

韓國瑜昨在臉書發文表示，「沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵」，如果中天新聞台真的被關台，那麼台灣人民40年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，將成為國際社會最大的笑話。無論喜不喜歡看中天，韓國瑜表示，現在是站出來捍衛中天的時候，因為捍衛的不是這一家電視台，而是屬於你我的言論自由、屬於台灣的新聞自由。韓國瑜更沉痛表示，「中天一關門，台灣民主也會關門」。

對於韓國瑜的回應，底下網友紛紛表示，「今日下架中天，下次就下架民進黨」、「關了中天，後果堪慮，ncc可要慎重啊」、「挺言論自由！挺中天」、「今天政府關電視台，林北就退第四台」、「中天如果真的被關台的話，那將是台灣民主發展史上的其中一個醜聞」、「犯了什麼天大的罪必須要關電視台？以羅織『莫須有』的罪名，陷害忠良，須思量『時候到了』惡果將如影隨形」。

但沒想到韓國瑜的言論竟得到「曾多次批判韓國瑜的」韓黑網友贊同，如自稱曾表示韓國瑜是災難的網友說「雖然我討厭韓國瑜，但是也不能就這樣關中天」、「雖然我不怎麼挺韓，但他確實說的沒錯，中天不應該下架」、「我不認同你的言論 但我捍衛你說話的自由」、「胡適呼籲爭取言論自由，不要學鳳凰的不說話，要學烏鴉『寧鳴而死，不默而生』」。

(中時新聞網)