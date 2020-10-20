58歲影帝梁朝偉，日前和粉絲合照在網路瘋傳，只見他不僅消瘦不少，神情還略顯憔悴，就連髮際線都上移相當高，頭髮似乎也沒以往濃密，立刻引發網友熱議，對此資深藝人曹西平發文怒批：「管你們這些死亡（網）友屁事」。

梁朝偉蒼老照在網路瘋傳，更有網友直呼：「連男神也敵不過時間，歲月真的是把殺豬刀」，讓曹西平聽不下去，直接發文怒斥：「這些死亡（網）友，人到了年紀怎麼會不老，這麼愛批評怎麼不會看看自己長什麼樣子」，更舉焦恩俊身材發福滿頭白髮，也遭網友狂酸為例，反問酸民不然5、60歲的人應該長什麼樣子？不忘嗆聲：「這些死亡（網）友要不要把你們照片拿出來看看？看看你們50歲跟60歲長成什麼樣子，或許你們還活不到5、60歲啊」。

這些死亡友 嘴巴爛不爛啊 人到了年紀怎麼會不老 這麼愛批評怎麼不會看看自己長什麼樣子 （爛） 說梁朝偉男神髮線不斷上升 他只是跟個路人拍張照片而已 也可以拿出來碎嘴 還說男神也抵不過歲月的摧殘 當時是什麼情況下拍照 （風這麼大頭髮ㄧ吹起來不... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年10月18日 星期日

此外提到常被網友問「假髮」在哪買？讓曹西平怒斥：「我是真髮不是假髮，也不是髮片不要再問了」，並反嗆：「為什麼60歲以上的人不可以有頭髮，整型會說好假塑膠人，不整型會說好老、好醜」，感概藝人這輩子都要被批評，還得不斷面對酸民言語罷凌，因此反嗆：「這些死亡（網）友什麼心態，真的是有病，管你們這些死亡（網）友屁事，先看看你們自己長什麼樣子吧」。

對此粉絲們也回應：「這些人真奇怪，只會批評別人，怎不檢討自己」、「就是因為自己太差，才會去踩踏別人，好顯的自己沒那麼慘」、「人都習慣批評別人來顯得自己的優越」。

(中時新聞網)