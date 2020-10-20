油價展望在年底受到關注，OPEC連續兩個月下調2021年原油需求成長展望；而高盛證則預估油價今年落底，布蘭特原油明年上看52美元，而若疫苗問世，則油價進一步再探65美元。

大姆哥投顧指出，今年第三季各國政府已逐步放緩經濟封鎖措施，但新冠肺炎疫情反覆爆發，經濟前景不確定性仍高加上原油庫存水位偏高，OPEC連續兩個月下調2021年原油需求成長展望。11月底OPEC+將舉行定期會議，市場預期OPEC+須持續進行減產以維持油價穩定，在近期原油輸出國家財政較為嚴峻的狀況下，倘若減產規模過低，原油價格過低可能導致部分國家財政危機。

投資銀行高盛證券Goldman Sachs認為，新冠肺炎所造成的原油需求下滑將逐漸改善，雖然冬天疫情可能再次來襲，降低原油需求，但GS對於新冠肺炎疫苗在2021年春天問世相當有信心，只要疫苗可以得到廣泛使用，大眾運輸與跨境旅行等交通需求將大幅提升原油消耗。

根據GS預估新冠肺炎疫情短期仍將打壓油價大幅上行，6個月內布蘭特原油價格將漲至每桶52美元，偏緩漲格局，不過考量疫苗問世，原油供需格局改善後，12個月內，布蘭特原油價格將進一步漲至每桶65美元。

(時報資訊)