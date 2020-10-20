Ayesha Curry can definitely rock blonde 😍😍❄️ pic.twitter.com/uxEBaLS9EJ — Ayesha Curry Updates (@AyeshaHive) October 19, 2020

勇士隊明星控衛柯瑞(Stephen Curry)前日嚇了球迷一跳，他的妻子艾莎(Ayesha Curry)在IG秀出自己最新的金髮造型，燙直的頭髮(假髮)加上化妝與光線，讓人誤以為柯瑞換了白人老婆！球迷在推特說：「天哪，我說柯瑞怎麼會為了一個白女人拋棄艾莎。」

其實艾莎膚色本來就不深，跟柯瑞一樣都是有混血的非裔，她平日的造型以天然小捲髮居多。這次的造型據說只是暫時的，讓她判若兩人，大部分球迷都給與讚賞，認為她配上金髮真的很好看。當然也有防衛心比較強烈的黑人球迷對此很不高興：「艾莎看起來完全像個白女人，這樣很難看。」

柯瑞是虔誠的基督徒，他與艾莎可說是NBA的模範夫妻，他們高中時期就開始交往，現育有3個小孩。雖然柯瑞後來成為天王巨星，但艾莎也有自己的事業，她的IG有740萬追隨者，而且這並非她首次以金髮造型亮相。

NBA另一對有名的模範夫妻是湖人球星詹姆斯(LeBron James)與妻子莎凡娜(Savannah Brinson)。詹姆斯2016年率領騎士摘下歷史性一冠，首先提起的就是支持他多年的莎凡娜。今年湖人關在泡泡裡，詹姆斯也不忘把她接來陪伴比賽。

(中時新聞網)