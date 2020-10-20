有一名關姓教師於南投一間科大任教30年，可說是相當資深，但卻因一名學生，慘遭校方變相逼退。由於該名學生經常缺課、上課態度不佳，令他頭痛，為維持教學品質與學習紀律，因此決定當掉他，也拒絕讓他參與補考，讓學生心生不滿，反投訴校長。

據《鏡週刊》報導，事件發生於2018年4月間，關姓教師指出，該名學生上課時常未帶教材、遲到，甚至於課堂間趴著，關姓教師請他與同學一同看講義，他也不理會，態度相當自我。關姓教師無奈之下，請求他不要影響其餘仍要求學的同學，並說「你以後可以不要來上課，我會讓你過。」

由於當時該學生默默使用錄音蒐證，便在課堂中站起逕自離去，事後，他至校長室投訴關姓教師，並謊稱老師要他「滾出教室」。校長得知後，便將關姓教師罵了一頓，出於無奈，他只好傳訊向學生示善意，並表示「只要期末考出席，定會給予學分」。豈料，該學生不但不參與考試，校方只好另請關老師為該生出考題，讓他特別補考，但關姓教師拒絕，便拔去他導師及語言中心副主任之職務，關老師認為，拔去這兩個職務，等同於變相逼退。

對此結果，投訴校方教評會，但結果卻是「確立他與同學衝突」，其中，更白紙黑字寫下「依關老師今日列席之陳述，確實有與該生因課堂衝突而造成離開教室。」令關老師相當心寒，他多次向教育部陳情，得到的回答卻是「大學自治」，要校方好好處理。他表示：「我知道現在很多大學跟學店差不多，但也不能把學生寵成奧客，還不分是非地助紂為虐。我損失5年教職、5百萬元薪水事小，但大學老師的尊嚴被踐踏，實在令人痛心！」

(中時新聞網)