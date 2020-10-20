美式賣場好市多展店，第14間分店年底將在台中市北屯區開幕，其加油站則是昨（19日）開始試營運。據好市多資料顯示，98無鉛汽油每公升22.3元，比中油的25.5元足足少了3.2元，中台灣的駕駛人可趁機搶好康。

好市多「加油站」中台灣試營運，每公升狂省3.2元。（圖／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

第一間好市多加油站位於桃園市中壢區，第二間就是昨日開始試營運的北台中店站，站內有24個加油島，比起其他連鎖加油站更加方便。有民眾在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」表示，站內空間超級大，目測可能超過1000坪！「一次可以塞進20多輛車，加油幾乎不用排隊！」

目前好市多油價98無鉛汽油每公升22.3元，95無鉛汽油每公升20.7元，超級柴油每公升17.9元分別比中油便宜了3.2元，2.8元和1.4元。有網友表示，在好市多自助加油超快超方便，不像一般自助加油站，如果前車卡住，後車就出不去，「隨時可以插車進來加油」，但也提醒只接受聯名卡刷卡付款，無法以現金加油。

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(中時新聞網)