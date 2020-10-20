周一華爾街三大指數同步大跌，道瓊指數跌逾400點，因華府似乎仍難以在周二最後期限之前，就新一輪新冠紓困振興方案達成協議，如此才可能在11月3日大選前通過法案。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周日表示，為了在大選前通過，必須在周二達成協議。佩洛西並表示對於在選前達成協議，她非常樂觀，受此激勵，美股盤初走高。

惟《華盛頓郵報》報導，消息人士透露，佩洛西與川普政府要達成協議，「聽起來不是那麼快的事」。受此消息打擊，美股急跌至當日低點。

美國部分地區的新冠狀病毒確診病例激增，以及美國總統川普最終是否可能質疑選舉結果，亦令投資人感到擔憂。周一全球新冠狀病毒確診病例數突破4000萬大關，亦打擊市場信心。根據路透社分析，上周美國新冠肺炎確診數暴增13%，為逾39萬3,000人，已接近夏季高峰期的最高值。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）表示：「我們將繼續對任何與激勵方案有關的談話非常敏感。我們從三月低點反彈的方式，一直都是期待更好的景氣消息，在疫苗方面、聯準會的極寬鬆立場，以及財政激勵措施。」

安聯環球投資表示，缺乏激勵措施的相關消息令人擔憂，而疫情持續惡化及大選前的不確定性，令市場更加不安。

周一收盤，道瓊工業平均指數跌410.89點或1.44%，為28,195.42點，盤初一度上漲逾100點。標普500指數跌56.89點或1.63%，為3,426.92點。那斯達克綜合指數跌192.67點或1.65%，為11,478.88點。

道瓊指數與標普500指數雙雙創下9月23日以來最大單日跌幅，那斯達克指數創下10月2日來最大單日跌幅，亦為自2019年8月以來第一次連5天收黑。

標普11大類股全面收低，以能源類跌2.1%，跌幅最大，其次為科技股與通信服務股均跌近1.9%。

科技巨頭連袂下挫，Alphabet、微軟、蘋果與亞馬遜跌幅均超過2%，對標普500指數的拖累最大。臉書跌1.7%。

市場對華府在選前達成激勵方案的期望減弱，道瓊交通運輸股指數收跌1%。

隨著大選逼近，華爾街恐慌指數連續第六個交易日上揚，並為10月6日以來首次升破29。

康菲公司（ConocoPhillips）股價下跌3.14%。在能源業持續進行整併之際，康菲同意以97億美元收購美國頁岩油生產商Concho ResourcesInc。

(時報資訊)