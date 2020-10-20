據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導，英特爾(Intel)擬以100 億美元將NAND快閃記憶體業務售予韓國記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)，雙方接近達成協議。此舉意味英特爾將逐步遠離遠離記憶體市場。不過關於具體收購間與資產項目尚未明朗。

NAND flash主要用於SSD硬碟、USB 隨身碟與相機等產品,NAND因供過於求，2018 年價格大跌，導致營收不如預期。英特爾財務長戴維斯(George Davis)3 月曾指出，5G 與雲端運算帶動NAND持續成長，但英特爾卻無法獲得預期利潤。執行長史萬(Bob Swan)4月時也說，NAND部門需要交出更有吸引力報酬，並認為可以透過與其他廠商合作達成目標。

在英特爾高層這些談話前，他們已經開始削減記憶體業務，1月時便已以15億美元將與美光合資開發的3D XPoint先進記憶體技術出售。儘管早在1960年代英特爾就開始發展記憶體，但近年來日本、韓國業者有後來居上之勢，促使英特爾退出，專注於處理器開發、生產。NAND主要在大連生產，也是英特爾在大陸唯一製造基地，若大連廠也在出售清單中，相當於英特爾退出大陸。

英特爾股價周一小漲0.78%，優於美股大盤。預期受惠的記憶體晶片大廠美光、威騰漲更多，升幅分別是1.98%、7.85%。

(中時新聞網)