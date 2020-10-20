我的婆婆許傑輝擔「大綠葉」最稱職「幫忙哥」闖出新人生

「知識型YouTuber」理科太太(陳映彤)，以科學研究或數據分析生活大小事並拍成影片，受到廣大歡迎，擁有超過百萬訂閱數，日前他們一家自美國返台，最近完成自我隔離出關，她在社群開心分享了開工照，身旁竟是《我的婆婆怎麼那麼可愛》的「一哥」許傑輝，理科太太自爆秘密，透露他們兩人其實是親戚關係。

理科太太隔離完畢正式復工，她在IG貼出一張雙人合照，照片中是她跟實力派演員許傑輝，理科太太表示，在這開工第一天，她想分享一個秘密，「其實，我跟許傑輝輝哥母親同輩，所以他叫我小阿姨」，笑稱不想折壽，「還是請叫我彤彤就好，我們長得像嗎？」。

據《ETtoday新聞雲》報導，理科太太進一步解釋，跟許傑輝是遠房親戚，他們將首度合作拍片，而這次合照，也是他們彼此之間第一次見面，她更深入解釋了彼此的關係，原來許傑輝的媽媽，是理科太太的姊姊輩，因此許傑輝跟兒子Miles是同輩，對她則是喊「小阿姨」，理科太太笑稱：「他每次都叫我小阿姨，我都腿軟」。

而彼此至今第一次見面，就是合作拍片，理科太太表示兩人在想法上互相切磋，收穫滿滿，直言能跟合作都是沾了許傑輝的光，「輝哥有指導我影片方向，聽完之後覺得開闊」，至於復工後未來走向，理科太太透露目前在努力讀書，有預計要跟美國情緒相關科目的教授合作，生活上，則是等待著老公完成隔離，理科太太難得激情，期待夫妻相見，竟喊：「我要用身體去接他！」。

(中時新聞網)