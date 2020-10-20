台鐵西幹線2143次列車，今天清晨內壢車站附近發生民眾侵入軌道遭進站列車撞擊命為事故。台鐵在今天上午8點13分發布快訊表示， 台鐵受到死傷事故影響，台鐵自上午8點起，內壢站至埔心站間南下、北上列車以西正線單線行車，目前已經恢復雙線行車，總計影響10列次、120分鐘，約3590人次。

台鐵表示，2143列車次7點53分行經中壢站東下3股，發現有旅客侵入鐵軌，遭到進站列車撞及受傷，傷者送醫後仍命危，於目前已經恢復雙線行車，總計影響10列次、120分鐘，約3590人次。

(中時新聞網)