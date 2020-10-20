快訊》台鐵內壢至埔心段死傷事故 目前單線通車 08:432020/10/20 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵內壢至埔心段死傷事故 目前單線通車。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵西幹線2143次列車，今天清晨內壢車站附近發生民眾侵入軌道遭進站列車撞擊命為事故。台鐵在今天上午8點13分發布快訊表示， 台鐵受到死傷事故影響，台鐵自上午8點起，內壢站至埔心站間南下、北上列車以西正線單線行車，目前已經恢復雙線行車，總計影響10列次、120分鐘，約3590人次。 台鐵表示，2143列車次7點53分行經中壢站東下3股，發現有旅客侵入鐵軌，遭到進站列車撞及受傷，傷者送醫後仍命危，於目前已經恢復雙線行車，總計影響10列次、120分鐘，約3590人次。 (中時新聞網) #台鐵 #死傷事故 #列車 #8點 #上午 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普悠瑪事故最終調查出爐 運安會：台鐵局4大錯誤釀禍 11:132020/10/19 生活 車站大路通車 永靖開門拚觀光 04:102020/10/19 地方新聞 普悠瑪四項資料交叉比對 證實最後車速140 13:352020/10/19 生活 普悠瑪列車故障仍上路 司機手忙腳亂錯失減速 15:162020/10/19 生活 中市客運煞車失靈 衝撞8輛汽車5人受傷 17:232020/10/19 社會 吃感冒藥昏迷撞路邊大客車 檢察官還違停駕駛清白 14:042020/10/19 社會 股價指數期貨贏家專欄－生技股回落 靜待合一表態 04:102020/10/20 證券．權證 普悠瑪案 運安會列27項改善建議 12:212020/10/19 生活 社子島專案工作站，除國定假日外全年無休 17:502020/10/19 區域情報-台北 6名邊境印軍死亡查出1人確診 數十萬邊境部隊防疫大挑戰 21:102020/10/19 兩岸 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 他上課享VIP待遇把老師當塑膠 資深老師竟慘遭科大逼退 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 人妻偏愛鮮肉味 綠帽夫驚見訊息「我今天要兩天份親親」崩潰 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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