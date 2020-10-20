前高雄市長韓國瑜近來「下一步」的傳言滿天飛，有人說他將選國民黨黨主席、有人說他會選桃園市長，更有人直指他會直攻台北，北上來搶台北市長大位；但昨晚前高雄市新聞局長鄭照新在臉書上指出，市長根本就沒有提過任何下一步，請別再「自作聰明」！

近來「韓國瑜即將復出政壇」的消息不斷流出，無論是資深媒體人周玉蔻所說的「韓國瑜會跟蔣萬安搶台北市」，還是桃園市議員王浩宇的「韓國瑜很有可能來選桃園市長」，更或是外界議論紛紛的「韓國瑜會在2021爭奪國民黨黨主席」；「下一步」的劇本滿天飛，但是到底「哪一步」才是真的呢？

對此，鄭照新在臉書上表示，目前韓國瑜市長相當珍惜與家人相處的時光，但有心政客與媒體卻一直讓他在全國各地「被參選」，不停蹭聲量、博取注意，這讓鄭照新不禁想說，「不要再消費韓市長了！」並表示，這些傳言給韓國瑜一家很大的困擾。

鄭照新指出，韓國瑜目前根本就沒有提過任何「下一步」，請外界不要自作聰明、鬼扯硬蹭，「就不能讓市長好好休息嗎？」

(中時新聞網)