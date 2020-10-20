為強化消費者購物體驗，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)momo於雙11活動期間推出限時優惠，於台灣大哥大門市取貨就有機會將新款智慧音箱GoogleNest Audio帶回家，去年11月momo與台北富邦銀行合作推出新一代網購神卡「富邦momo聯名信用卡」，強打momo全通路5% momo幣回饋無上限，累計至今年10月申辦數已正式突破33萬。

momo長期深耕品牌合作提供豐富優質的商品，為回饋消費者支持，momo積極善用集團資源以滿足消費者網購服務需求，momo與台灣大哥大自去年首度跨界合作，推出「到店取貨」，突破消費者宅配、超商取貨，也能自由選擇方便的時間前往全台近760家台灣大哥大門市取貨，並享有到店取貨優惠。

momo表示，消費者透過台灣大到店取貨商品以3C商品為大宗，除了能夠現場進行3C商品點驗，門市人員更能提供新舊裝置檔案轉換、使用教學等貼心服務，建立momo、台灣大及消費者三方黏著度；今年7月，momo再度與台灣大哥大推出「到店取貨2.0」，大幅縮短商品兩日到貨速度至24小時取貨，達到「今天下單、明天取貨」購物零時差。而「MyMusic消費滿額免費聽」服務，凡消費滿5000元，消費者次月即可免費使用MyMusic聽音樂，延伸會員服務範疇跨領域，每月平均有高達2萬人次滿額申請使用。

momo亦於去年與台北富邦銀行合作推出「富邦momo聯名信用卡」，號招美妝、家電、3C、食品等品類品牌大廠響應，長期祭出全通路單筆享5%回饋無上限、指定品牌商品加碼10%回饋、每週六刷momo卡享最高15%回饋等好康優惠，讓會員實現生活大小事都能「刷momo買moremore」，去年正式上線至今，申辦用戶已突破33萬，卡友每月平均消費客單價更為一般會員2倍，顯現卡友享有的加碼momo幣回饋確實讓消費者買得越多，賺得越多！

富邦媒總經理谷元宏表示，momo積極善用集團資源以滿足消費者網購服務需求。去年起集結北富銀及台灣大推出更便利、優惠的「富邦momo聯名信用卡」、「台灣大到店取貨」及「MyMusic消費滿額免費聽」服務，透過兩大集團夥伴的助陣，momo締造今年1至9月合併營收465.2億元佳績，較去年同期成長29.5%，充分發揮一加一大於二的極大化集團綜效。

(時報資訊)