鋰高分子電池廠—興能高(6558)自結9月稅後盈餘為1400萬元，單月每股盈餘為0.16元，受惠於拿下美系手機品牌大廠平價頸掛式藍芽耳機電池及模組等訂單，興能高第4季營運看好，如果生產順利，興能高預估，第4季可望是今年營運高峰，下半年獲利將優於上半年。

蘋果新款iPhone 12系列手機不再隨機附贈Lightning EarPods耳機及充電器，改由推出平價頸掛式藍芽耳機Beats Flex等由消費者選購，據傳，興能高是蘋果Beats Flex耳機方形電池芯、後段模組及電路板設計的獨家供貨商，受此激勵，興能高近日股價連番大漲，因而應主管機關要求公告獲利自結數。

在客戶新產品開始出貨下，興能高9月合併營收為2.01億元，年成長24.26%，為108年5月以來新高，公司自結9月稅前盈餘為1500萬元，稅後盈餘為1400萬元，單月每股盈餘為0.16元。

興能高表示，由於客戶訂單強勁，若生產順利，第4季將是今年營運高峰，目前訂單能見度已達明年第1季，預估明年第1季也會比今年第1季好。

(時報資訊)