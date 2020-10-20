國家通訊傳播委員會（NCC）26日將就中天新聞台換照案，舉行聽證會，傳聞行政院已要求NCC關掉中天，引發各界議論。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男指出，除了2019年，前幾年中天新聞並無太多違規之處，換照審查辦法也清楚寫著「懲處事項是否確實改善？」也就是不是不能被懲處，而是之後有無改善。中天新聞去年接連被NCC罰款後肯定有改善，「因為此後被罰款就很少了」。沈直言，若據換照辦法，NCC根本沒理由駁回換照申請。

沈政男在臉書撰文指出，有線電視換照有審查辦法，NCC必須遵循，審查標準大都是電視台組織、財務與運作層面的技術問題，只有一條可能影響中天新聞換照的准駁，「懲處紀錄」。沈政男認為，NCC不讓人家換照，必須講出理由，NCC能提出的，大概就是過去九年，中天新聞遭受NCC核處的紀錄。

沈政男指出，中天新聞在2019被NCC核處數次，最主要一次是「兩百萬噸柚子倒水庫」的新聞，當時被罰一百萬元。沒多久，中天新聞心有不甘，就在新聞畫面接連播出「NCC胡亂開罰中天新聞」等標語，卻接連兩天被NCC開罰。沈政男質疑，播NCC相關新聞，結果被NCC罰款，是不是球員兼裁判？「這才是當今台灣新聞品質審查的重大問題，但根本沒人討論」。

沈政男提及，因為文旦倒水庫及其相關新聞，中天新聞總共被罰了三次，若扣掉這三次，在2019年，中天新聞與三立新聞和TVBS被罰的次數，相差沒多少。中天新聞在2017、2018年被核處的次數相當少，所有電視台的總核處次數也很少，這代表「2019，因為選舉之故，所以電視新聞台被核處的次數都多了起來，而選舉過了以後，就回歸常態了」。

除了2019年，沈政男說先前幾年中天新聞並無太多違規之處，而換照審查辦法也清楚寫著「懲處事項是否確實改善？」也就是說，不是不能被懲處，而是之後有沒有改善。中天新聞去年接連被NCC罰款後，「有沒有改善？答案當然是肯定的，因為此後被罰款就很少了」。沈政男直言，若根據換照辦法，NCC根本沒有理由駁回換照申請。中天新聞或許仍有改進空間，但要說不讓他們繼續做新聞，實在講不過去。若以其標準拒絕換照，恐怕其他新聞台也好不到哪。

沈政男提及，蘋果日報以社論，對中天新聞台換照可能因為言論立場而被否決，表達嚴正關切、前總統陳水扁出來反對、名人也都相繼發聲！他認為，在這個時候，媒體與媒體人應該發出自己的聲音，而不是裝惦惦或者附和執政當局、民粹氛圍，「不然，下一次被撤照或打壓，就是你」。

(中時新聞網)