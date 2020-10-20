F奶的網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書爆料網美圈高達7成都有賣淫，引起網友熱議，紛紛猜測哪些網紅有在做。入行10年的女模唐明翎透露收到許多私訊，特地發了一篇長文曝網紅界的生態變化。

唐明翎表示跟自己年紀差不多（28歲上下）的同行中，應該只有不到3成的人走歪，而且很多網紅都已經轉型，像是空服員、YouTuber、帶貨型KOL、業配型KOL、博弈直播、代操直播、微商、電競直播，「如果這些人都算在基數內的話，說7成絕對是太高，因為這些人要嘛不缺那個錢、要嘛根本沒時間。」她認為，這些工作都需要花長時間經營，想用身體賺錢的女生應該不會考慮。

但是，唐明翎坦言這只是自己同溫層看到的情況，她現在看到1995年後的年輕小女生的IG，也常常懷疑有問題，「通常這種女生的特性就是照片全都是大尺、露奶，時常打高爾夫、全身頂級高爾夫球裝備（上百萬），時常吃預約不到的高級日料（一周1~2次），時常換包包，都是一咖十萬以上的包款。」她不敢說年輕網美賣淫的比例是不是7成，但肯定比以前高很多。

唐明翎感慨，同行女生轉型其實超辛苦，因為沒有上下班的打卡制度，等同沒有固定的休假時間，經常要不分晝夜的工作，還得常常受到酸民的言語攻擊；她認為賣春、當飯局妹是個人選擇，沒有什麼好批評，畢竟每個人想要的生活都不一樣，「腳踏實地是真的會比較累，但都選擇比較累的那條路了，如果還被歸類為那7成，就真的很不公平。」

唐明翎分析網紅賣春比例提高的原因，不外乎是時代的轉變，自媒體盛行，每個人都有資格變成網紅，「網紅的水準是由市場決定的，你們就是喜歡追蹤那些尺度特大、文章沒內容、臉又塑膠的女生，自然會造就這類型女生越來越多，賣淫比例由我這個年代的3成不到變成現在的7成，情有可原吧。」她感慨網紅圈的生態走鐘，一部分的網友也要付出責任。

(中時新聞網)