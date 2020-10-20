無論是男性或是女性，都有不少人將減肥視為一生中最重要的事情，而隨著健康意識逐漸抬頭，網路上也開始出現各種「符合身體代謝邏輯」的減肥資訊。近日，日本綜藝節目《這個？！實際是怎樣的課》(それって!?実際どうなの課)便實測了在歐美十分流行的「全肉減肥法」，沒想到最後會有這樣子的體重變化。

網路上瘋傳的「全肉減肥法」，主要是透過肉類中的脂肪及蛋白質所提供的熱量來補足醣類不足的情況。在10月14日播出的節目《這個？！實際是怎樣的課》中，找來了日本諧星川合正悟來做測試，請他連續3天不吃澱粉及醣類，3餐只吃牛排。而這3天裡川合正悟一共吃下了6kg的牛肉，熱量攝取超過18000大卡，十分驚人。

未料，原本以為3天的「全肉飲食」會讓他的體重因此爆表，沒想到站上體重機後卻跌破大家的眼鏡。製作單位第一天測量川合正悟的體重為94.3kg，吃了3天的牛肉後體重竟掉了將近1kg，也就是降為93.4kg，驚人的減重效果連醫生都很驚訝。

不過，「全肉減肥法」雖可以大口吃肉還能快速甩肉，但也可能增加腎臟負擔，甚至引發痛風使情緒低落、精神不濟等現象產生，醫生建議最好的減肥方式還是均衡飲食配合規律的運動才能讓身體維持在最家狀態。

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(中時新聞網)